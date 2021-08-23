Самаркандские школы с особым имиджем

Нынешним летом в Самаркандской области появилось 18 новых государственных общеобразовательных школ с углубленным изучением иностранных языков. Таким образом, в регионе теперь действуют 25 учебных заведений такой направленности.

- Надо сказать, что значительная часть государственных общеобразовательных школ с углубленным изучением иностранных языков открыты в сельских районах, - говорит начальник отдела Самаркандского областного управления народного образования Фаррух Болтаев. – Например, 11 учебных заведений в Кошрабадском, Пахтачийском, Ургутском и других районах будут специализируются на изучении английского языка. Ряд школ Каттакурганского, Булунгурского и Иштыханского и других районов будут специализироваться на преподавании по современным методикам немецкого, французского и китайского языков. В Пайарыкском районе школьники получат возможность глубокого изучения корейского языка.

К действовавшим ранее в городе Самарканде государственным специализированным школам по изучению английского, французского и немецкого языков прибавилось учебное заведение, где ребята будут постигать тонкости японского и испанского языков.

Развитие иностранной лингвистики в государственных общеобразовательных школах Самаркандской области имеет и ряд специфических особенностей. Например, создано 6 школ, где иностранные языки адаптированы к изучению других дисциплин школьной программы.

Например, в двух сельских школах области углубленное изучение английского языка будет осуществляется с акцентом на математическое образование. В других учебных заведениях познание зарубежных языков будет сочетается с изучением по специальной программе истории и родного языка.

В Самаркандском областном управлении народного образования подчеркнули, что с нового учебного года в специализированных школах с изучением иностранных языков будут преподавать только специалисты высшей и первой категорий.

Отметим, что в Самаркандской области в настоящее время также действуют общеобразовательные школы, специализирующихся на углубленном изучении математики, физики, биологии, химии, информационно-коммуникационных технологий.