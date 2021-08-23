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  • 23 август 2021 8:45
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В Самаркандской области в рамках хашара отремонтировали более 750 домов

В рамках месячника «Благоустройство махаллей», прошедшего накануне тридцатилетия независимости нашей страны, в Самаркандской области также проводился всенародный благотворительный хашар под девизом «Давайте жить свободно и благополучно в Новом Узбекистане!»

 

В Самаркандской области в рамках хашара отремонтировали более 750 домов

 

– В рамках месячника «Благоустройство махаллей» и всенародного хашара приводились  в порядок территории махаллей, населенных пунктов, многоквартирных домов, детских площадок, мест поклонения и кладбищ, очищались арыки и зауры, произвелась побелка и обрезка деревьев, была проведена профилактическая  дезинфекция на местах, – сказал председатель областного отделения Благотворительного общественного фонда «Махалла» Акбар Ахтамов. – Кроме того, навестили малообеспеченные семьи, граждан, нуждающихся в социальной защите, детей-сирот, пенсионеров и одиноких престарелых, людей с инвалидностью. Им была оказана помощь в ремонте жилья и улучшении бытовых условий. Работа по благоустройству махаллей была проведена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

 

Так, с раннего утра самаркандцы приступили к благоустройству территорий около 560 кладбищ и святынь. В дни хашара были приведены в порядок и благоустроено более 800 гектаров территорий махаллей.  

 

В Самаркандской области в рамках хашара отремонтировали более 750 домов

 

Также отремонтированы дома свыше 750 наших соотечественников. На эти цели было направлено более 190 миллионов сумов. Также оказана материальная помощь свыше 600 малообеспеченным, около 170 лицам с инвалидностью и одиноким престарелым на общую сумму почти 180 миллионов сумов.

 

Уза


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