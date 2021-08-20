Матери-одиночке предоставлен дом

У Дилбар апа Маматкуловой двое детей. Жительница махалли «Бунёдкор» Ургутского района говорит, что в жизни очень настрадалась, столкнулась с множеством жизненных трудностей.





- Супруг сидел в тюрьме, положение в семье было очень тяжелым, чтобы вырастить детей, ни раз приходилось просить кусок хлеба у соседей, -с грустью вспоминает женщина. –Мне повезло с соседями, помогали чем могли. Особая благодарность также махалле «Тамадун», которая никогда ни в чем не отказывала.

Когда тяжесть семейного быта оказалась на хрупких плечах нашей героини, она решила устроиться на работу в Департамент благоустройства. По словам Дилбар Маматкуловой, из-за финансовых трудностей дети не смогли окончить среднюю школу, денег, которых она зарабатывала поденным трудом, едва хватало на еду.

-Мои дети не могли ни читать, ни писать, в результате сын пошел работать на автомойке, а дочь работает со мной, вместе подметаем улицы,-говорит Д.Маматкулова. –Жили очень бедно, бывали дни, когда просто нечего было есть, питались плесневелым хлебом. Для своих детей я вместо отца и матери.

Дилбар опа вместе с дочерью целыми днями занята на улице. Волею судьбы брак ее дочери распался, вместе с сыном она с недавних пор живет в родительском доме. В связи с тем, что ее дочь - мать-одиночка, Дильбар опа обратилась в госструктуры с просьбой о предоставлении жилья для малообеспеченных семей.

-До этого Дилбар Маматкулова обращалась к нам по вопросу обеспечения питьевой водой, просила медикаменты для лечения, -рассказывает Олмос Чориев, специалист Народной приемной Президента Ургутского района. Все ее обращения своевременно были изучены соответствующими лицами и решены положительно. Недавно был выплачен первоначальный взнос в размере 16,5 миллионов сумов для покупки льготного жилья.

-У меня не было возможности учиться в школе, поэтому и аттестата нет. Училась только до шестого класса,-говорит дочь фигурантки Дилдора Бокиева. –Я работаю техническим работником в Департаменте благоустройства, в месяц получаю 1 миллион 300 тысяч сумов. Благодарна всем, кто помог мне, дай бог уже в ноябре этого года перееду в собственный дом.

Сегодня государственная поддержка женщин, живущих в отдаленных районах и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, побуждает их растить зрелых детей и вносить свой вклад в развитие нашего общества. «Я хочу, чтобы мой сын пошел в армию и служил во имя мира нашей страны», - заключила Дилдора опа.

Зарина Хакбердиева