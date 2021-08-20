Матери-одиночке предоставлен дом

У Дилбар апа
Маматкуловой двое детей. Жительница махалли «Бунёдкор» Ургутского района
говорит, что в жизни очень настрадалась, столкнулась с множеством жизненных
трудностей.
- Супруг сидел в тюрьме, положение в семье было очень
тяжелым, чтобы вырастить детей, ни раз приходилось просить кусок хлеба у
соседей, -с грустью вспоминает женщина. –Мне повезло с соседями, помогали чем
могли. Особая благодарность также махалле «Тамадун», которая никогда ни в чем
не отказывала.
Когда тяжесть семейного быта оказалась на хрупких плечах
нашей героини, она решила устроиться на работу в Департамент благоустройства.
По словам Дилбар Маматкуловой, из-за финансовых трудностей дети не смогли окончить
среднюю школу, денег, которых она зарабатывала поденным трудом, едва хватало на
еду.
-Мои дети не могли ни читать, ни писать, в результате сын
пошел работать на автомойке, а дочь работает со мной, вместе подметаем
улицы,-говорит Д.Маматкулова. –Жили очень бедно, бывали дни, когда просто
нечего было есть, питались плесневелым хлебом. Для своих детей я вместо отца и
матери.
Дилбар опа вместе с дочерью целыми днями занята на улице.
Волею судьбы брак ее дочери распался, вместе с сыном она с недавних пор живет в
родительском доме. В связи с тем, что ее дочь - мать-одиночка, Дильбар опа
обратилась в госструктуры с просьбой о предоставлении жилья для
малообеспеченных семей.
-До этого Дилбар Маматкулова обращалась к нам по вопросу
обеспечения питьевой водой, просила медикаменты для лечения, -рассказывает
Олмос Чориев, специалист Народной приемной Президента Ургутского района. Все ее
обращения своевременно были изучены соответствующими лицами и решены
положительно. Недавно был выплачен первоначальный взнос в размере 16,5
миллионов сумов для покупки льготного жилья.
-У меня не было возможности учиться в школе, поэтому и
аттестата нет. Училась только до шестого класса,-говорит дочь фигурантки
Дилдора Бокиева. –Я работаю техническим работником в Департаменте благоустройства,
в месяц получаю 1 миллион 300 тысяч сумов. Благодарна всем, кто помог мне, дай
бог уже в ноябре этого года перееду в собственный дом.
Сегодня государственная поддержка женщин, живущих в
отдаленных районах и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, побуждает их
растить зрелых детей и вносить свой вклад в развитие нашего общества. «Я хочу,
чтобы мой сын пошел в армию и служил во имя мира нашей страны», - заключила
Дилдора опа.