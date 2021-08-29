На месте аварийного сельского врачебного пункта строится новая семейная поликлиника

Сельские врачебные пункты в отдаленных районах Самаркандской области были построены еще в советское время, и большинство из них сегодня находятся в аварийном состоянии. В прошлом году, когда сотрудники Народной приемной президента Ургутского района изучали готовность социальных объектов к осенне-зимнему сезону, они стали свидетелями обрушения СВП «Джозмон». Медпункт продолжал обслуживать 11 тысяч человек, несмотря на аварийное состояние и образовавшиеся большие трещины в стенах.





-Стены на самом деле везде потресканы, даже если провести капитальный ремонт, само здание уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня,-говорит Убайдулло Саидов, главврач СВП «Джозмон». -Все, кто приезжал к нам, уходили немного шокированными от увиденного, но никто не помогал. В то время, когда мы обращались и просили помощи, ни одна из госструктур не обратила на это внимание.

Нехватка медицинских специалистов в отдаленных районах всегда была проблемой. Анавар Турсунова, например, одновременно работает патронажной медсестрой и выполняет обязанности санитарки.

-Всех санитарок в свое время уволили,-рассказывает Анавар Турсунова. –С утра мы сами убираемся, моем полы, пыль вытираем. А что делать? Нужно же соблюдать чистоту.

При участии районного отделения Народной приемной рядом со старым зданием, которое пришло в упадок, строится новая поликлиника. После того, как врачи направили официальным лицам обращение о том, что они работают в таких плачевных условиях, из местного бюджета было выделено 800 миллионов сумов.

-С запуском новой поликлиники нам выдадут аппарат УЗИ, все кабинеты будут оснащены необходимым оборудованием,-надеется главврач. –В современном здании со всеми условиями и желание работать удвоится.

По словам главного врача, с вводом в эксплуатацию нового корпуса будет решен и кадровый вопрос.

Зарина Хакбердиева