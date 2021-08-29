На месте аварийного сельского врачебного пункта строится новая семейная поликлиника

Сельские врачебные пункты в отдаленных районах Самаркандской области были построены еще в советское время, и большинство из них сегодня находятся в аварийном состоянии. В прошлом году, когда сотрудники Народной приемной президента Ургутского района изучали готовность социальных объектов к осенне-зимнему сезону, они стали свидетелями обрушения СВП «Джозмон». Медпункт продолжал обслуживать 11 тысяч человек, несмотря на аварийное состояние и образовавшиеся большие трещины в стенах.
Нехватка медицинских специалистов в отдаленных районах всегда была проблемой. Анавар Турсунова, например, одновременно работает патронажной медсестрой и выполняет обязанности санитарки.
При участии районного отделения Народной приемной рядом со старым зданием, которое пришло в упадок, строится новая поликлиника. После того, как врачи направили официальным лицам обращение о том, что они работают в таких плачевных условиях, из местного бюджета было выделено 800 миллионов сумов.
По словам главного врача, с вводом в эксплуатацию нового корпуса будет решен и кадровый вопрос.
Зарина Хакбердиева