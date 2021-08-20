В Самарканде задержали женщин, пытавшихся продать ребенка за 600 долларов

В процессе продажи 3-летнего ребенка принимали участие мать и бабушка малыша.

В Самарканде 19-летняя девушка решила продать своего ребенка с целью оплаты лечения матери. Об этом передает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.



Как отмечается, в процессе продажи 3-летнего ребенка принимала участие и 43-летняя женщина, являющаяся его бабушкой. Также, согласно информации, мать родила ребёнка вне брака, проживая с его отцом в шариатском браке.

В ходе оперативных мероприятий, женщин удалось задержать в одном из кафе Самарканда при получении 600 долларов. В свою очередь, мать ребенка к тому времени уже написала «отказную» от ребенка.

Исходя из этого, было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса. С учетом раскаяния женщин к ним была применена статья 57 (Назначение более мягкого наказания) Уголовного кодекса.

В результате женщины получили по 4 года и 6 месяцев заключения.