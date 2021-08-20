 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

Представители трех поколений раним утром приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Амиру Темуру. Далее мероприятие продолжилось в международном университете туризма «Шелковый путь». Нуронийцы, представители среднего поколения и молодежь побывали в библиотеке вуза, ознакомились с различной литературой.

Основное торжество прошло на территории Дворца культуры «Нурафшон» в Самарканде. Участников мероприятия поздравил хоким области Э. Турдимов. Выступая с речью, заслуженный юрист Узбекистана, ветеран труда А.Мардиев, заслуженный работник культуры Узбекистана, поэт Х.Бобомуродова рассказали об итогах реформ в интересах народа нашей страны.

На встрече была представлена ​​концертная программа с участием известных артистов и молодых исполнителей.