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  • 20 август 2021 8:38
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В Самарканде состоялась встреча трех поколений

Представители трех поколений раним утром приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику  Амиру Темуру. Далее мероприятие продолжилось в международном университете туризма «Шелковый путь». Нуронийцы, представители среднего поколения и молодежь побывали в библиотеке вуза, ознакомились с различной литературой.

 

В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 

Основное торжество прошло на территории Дворца культуры «Нурафшон» в Самарканде. Участников мероприятия поздравил хоким области Э. Турдимов. Выступая с речью, заслуженный юрист Узбекистана, ветеран труда А.Мардиев, заслуженный работник культуры Узбекистана, поэт Х.Бобомуродова рассказали об итогах реформ в интересах народа нашей страны.

 

В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 В Самарканде состоялась встреча трех поколений

 

На встрече была представлена ​​концертная программа с участием известных артистов и молодых исполнителей.


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