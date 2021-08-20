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  • 20 август 2021 8:17
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Представитель Уполномоченного по правам человека в Самаркандской области помог с жильем

Региональному представителю Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсману) в Самаркандской области поступило обращение от жительницы Нурабадского района С. Д. о том, что она нуждается в жилье.

 

Представитель Уполномоченного по правам человека в Самаркандской области помог с жильем

 

 

Заявитель утверждал, что ее супруг погиб, она обращалась во многие организации за помощью, но старания оказались безрезультатными. Областной представитель Уполномоченного по правам человека в Самаркандской области И. Тухтасинов совместно с хокимиятом Нурабадского района изучили обращение гражданки С. Д.  

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 2018 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления доступного жилья женщинам, находящимся в трудном социальном положении, матерям-инвалидам, малообеспеченным, одиноким» гражданка С. Д. была обеспечена доступным жильем. Переезд в новый дом запланирован к концу 2021 года.

 

Уза


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