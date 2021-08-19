В Ургуте задержана группа беспризорников 

В Ургутском районе Самаркандской области возбуждено уголовное дело в отношении группы хулиганов, причинивших гражданам телесные повреждения. Об этом сообщает информационная служба регионального УВД.

28 июля этого года житель махалли «Пастки Кайрокли» Ургутского района М.М. вместе с друзьями на «Дамасе» заехал к своему знакомому Т.А., проживающему в МСГ «Камангарон». Группа молодых людей перекрыла путь автомобилю, когда его пассажиры ехали в районный парк культуры и отдыха. На месте между мужчинами произошла потасовка. Беспризорники начали без причины избивать своих жертв и наносить им телесные повреждения.

Согласно сообщению, полученному дежурным отделением РОВД, группа граждан не подчинилась законным требованиям сотрудников милиции и оказала им сопротивление, в то время как сотрудники органов прибыли на место происшествия с целью урегулирования ситуации.

Следственным отделом Ургутского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РУз (хулиганство), подозреваемые задержаны. Предварительное расследование продолжается.