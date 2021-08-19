Изучены проблемные вопросы предпринимателей Самарканда, Бухары и Навои

В г.Самарканде заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков провел встречу с предпринимателями Самаркандской области. На встрече посредством видеоконференцсвязи также присутствовали предприниматели Бухарской и Навоийской областей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.





В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии бизнес-климата в Узбекистане и дальнейших мерах по его улучшению. Представители делового сообщества перечислили основные факторы, негативно влияющие на ведение бизнеса и озвучили ряд конструктивных предложений по их устранению. В качестве подобных факторов были приведены сложности при получении кредитных ресурсов, земельных участков, пустующих зданий и сооружений, различного рода разрешительных документов и другие аспекты.

Во второй половине дня заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан С.Умурзаков в г.Самарканде встретился с блогерами и независимыми журналистами из Самаркандской и Джизакской областей. В ходе неформальной встречи был всесторонне обсужден широкий спектр вопросов, связанных с развитием и поддержкой предпринимательства, улучшением инвестиционного и бизнес-климата, механизмами финансирования инвестиционных проектов, а также другие актуальные темы.

Участники встречи приветствовали подобный формат общения, отметив, что постоянный диалог с представителями средств массовой информации является эффективным механизмом выявления острых проблем, при этом позволяя посредством дискуссии и обмена мнениями выработать предложения по их решению.

Зарина Хакбердиева