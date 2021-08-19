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  • 19 август 2021 10:47
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Как изготавливают ткань из переработанных пластиковых бутылок

По имеющимся данным, ежегодно во всем мире на полигоны и мусорные свалки вывозится огромное количество полиэтилена, загрязняя землю токсичными веществами. В естественных условиях такие пакеты разрушаются и исчезают сами по себе примерно через 100-500 лет. Также очень опасно сжигать эти отходы. Из многочисленных исследований известно, что при сжигании мусора в атмосферу выбрасывается огромное количество химических веществ.

 


По мнению экологов, для решения этой проблемы необходимо перейти к полноценной переработке такой упаковки в нашей стране.

 

В Каттакурганском районе эта работа уже началась. Целлофановые пакеты и пластиковые отходы со свалок перерабатываются. Для этого отходы промываются с помощью специального оборудования – сортируются, очищаются, измельчаются и доводятся до гранулированного состояния. Гранулы используются для производства готовой продукции.

 

Сегодня, гуляя по улицам города, почти на каждом шагу можно увидеть выброшенные одноразовые пластиковые тары. В Самарканде их сбором в основном занимаются цыгане-лули. Они собирают баклажки по всему городу и сдают их заказчику, тем самым зарабатывают этим на жизнь.

 

Недавно в Самарканде началась переработка пластиковой тары, которая вызывает глобальные экологические проблемы. Вторичное сырье перерабатывается на пяти специальном оборудовании, импортированном из Бельгии. Для этого посуду сортируют по цвету и очищают от мусора. Прежде чем получить из пластика полиэстер, нити для текстиля, пластиковые бутылки проходят несколько этапов переработки-сбор, сортировку, прессование, гранулирование.

 

70% продукции компании экспортируется на внутренний рынок, остальные 30% - в Россию, Китай и Казахстан.

 

Зарина Хакбердиева


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