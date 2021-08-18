Российские медики помогают лечить больных коронавирусом в Самарканде

Приезд российских врачей с опытом лечения COVID-19 в Самарканд понемногу становится уже традицией. В течение некоторого периода они совместно работают с самаркандскими специалистами, оказывая практическую и методическую помощь. На этот раз в лечении инфицированных помогают медицинские работники во главе с реаниматологом Евгением Сырчиным, руководителем медицинского центра г. Уфы.





Анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи-терапевты. Группа российских медиков знакомится с работой своих самаркандских коллег по лечению пациентов, зараженных COVID-19. Врачи обмениваются опытом по оказанию медицинской помощи людям с разными штаммами коронавируса, лечению и работе по борьбе с осложнениями.

-Я считаю, что вирус в Узбекистане течет по мягче, индийский штамм еще не дошел,-говорит реаниматолог Евгений Сырчин. –Возможно поэтому ваши местные врачи не используют при лечении больных блокаторы интерлейкин-6. В России уже «гуляет» третья волна коронавируса, заболевание течет очень сложно, благодаря массовой вакцинации населения мы с ней справляемся.

В настоящее время 627 пациентов с коронавирусом проходят лечение в распределительном центре Самарканда. За их здоровьем и лечением следят более 120 врачей и медсестер. По словам главного врача ковид-центра, сегодня количество пациентов, поступающих в центр, значительно сократилось, а количество наших соотечественников, возвращающихся в свои семьи, растет. Это около 100 пациентов в день. С заболеванием поступают в среднем 70-80 человек.

-Всего месяц назад в центре невозможно было просто ходить из-за чрезмерно большого количества больных. В день поступало 350-400 инфицированных,-говорит Ахмаджон Бободжанов, главврач распределительного центра г.Самарканда. –За последние 2-3 недели поток пациентов в центре уменьшился в 7-8 раз. В этом году нам установили дополнительное оборудование, благодаря которому обеспечивается бесперебойная подача кислорода. Кроме того, со стороны Минздрава мы получили новую медицинскую аппаратуру-128 единиц СиПАП-аппарата, ИВЛ-80, кардиомониторов-100. Также у каждой койки есть аппарат Боброва, устройство для выполнения различных медицинских манипуляций.

Как отметил главврач, конечно, наряду с поставками лекарств и медицинского оборудования немаловажным фактором является внимание населения к процессу вакцинации. Количество граждан, получивших прививку от коронавируса в городе Самарканде достигло около 150 тысяч человек. Даже при наличии антител в организме и вакцины человек может заразиться инфекцией, и форма протекания заболевания зависит от вирусной нагрузки, утверждают российские специалисты.

-Вакцина не спасает от болезни, она снижает тяжесть заболевания,-считает Евгений Сырчин. –Это означает, что если привитый человек подхватит инфекцию, то в последствии легко может от нее избавиться. Мы, например, в России вакциной Спутник V на первом этапе прививаемся два раза, далее рекомендуется делать вакцину еще раз через полгода. Потому что количество иммуноглобулинов должно быть большое для того, чтобы противостоять вирусу.

Нужно признаться, поначалу население региона приходило за вакциной с неким сомнением, некоторые даже отказывались, думая о последствиях. Как заявляет российский медик, повышение температуры, тошнота, появление слабости у недавно привитого человека-это ответная реакция организма на вакцину, момент образования антител.

Стоит отметить, что ранее на полное выздоровление пациенту требовалось не менее 10-12 дней, а сейчас он выздоравливает за неделю. Однако среди больных есть и те, которые лечатся в центре больше месяца, запустив за его пределами болезнь и занимаясь дома самолечением.

Как нам сообщили эксперты, ситуация с распространением коронавируса в Самарканде постепенно стабилизируется. Статистика заболеваемости идет на спад. По этой причине намечается закрытие двух лечебных центров-Хоспис, рассчитанный на 175 койко-мест, и «Марварид» в городе Каттакургане на 200 мест.

Зарина Хакбердиева