Российские медики помогают лечить больных коронавирусом в Самарканде

Приезд российских врачей с опытом лечения COVID-19 в Самарканд понемногу становится уже традицией. В течение некоторого периода они совместно работают с самаркандскими специалистами, оказывая практическую и методическую помощь. На этот раз в лечении инфицированных помогают медицинские работники во главе с реаниматологом Евгением Сырчиным, руководителем медицинского центра г. Уфы.
Анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи-терапевты. Группа российских медиков знакомится с работой своих самаркандских коллег по лечению пациентов, зараженных COVID-19. Врачи обмениваются опытом по оказанию медицинской помощи людям с разными штаммами коронавируса, лечению и работе по борьбе с осложнениями.
В настоящее время 627 пациентов с коронавирусом проходят лечение в распределительном центре Самарканда. За их здоровьем и лечением следят более 120 врачей и медсестер. По словам главного врача ковид-центра, сегодня количество пациентов, поступающих в центр, значительно сократилось, а количество наших соотечественников, возвращающихся в свои семьи, растет. Это около 100 пациентов в день. С заболеванием поступают в среднем 70-80 человек.
Как отметил главврач, конечно, наряду с поставками лекарств и медицинского оборудования немаловажным фактором является внимание населения к процессу вакцинации. Количество граждан, получивших прививку от коронавируса в городе Самарканде достигло около 150 тысяч человек. Даже при наличии антител в организме и вакцины человек может заразиться инфекцией, и форма протекания заболевания зависит от вирусной нагрузки, утверждают российские специалисты.
Нужно признаться, поначалу население региона приходило за вакциной с неким сомнением, некоторые даже отказывались, думая о последствиях. Как заявляет российский медик, повышение температуры, тошнота, появление слабости у недавно привитого человека-это ответная реакция организма на вакцину, момент образования антител.
Стоит отметить, что ранее на полное выздоровление пациенту требовалось не менее 10-12 дней, а сейчас он выздоравливает за неделю. Однако среди больных есть и те, которые лечатся в центре больше месяца, запустив за его пределами болезнь и занимаясь дома самолечением.
Как нам сообщили эксперты, ситуация с распространением коронавируса в Самарканде постепенно стабилизируется. Статистика заболеваемости идет на спад. По этой причине намечается закрытие двух лечебных центров-Хоспис, рассчитанный на 175 койко-мест, и «Марварид» в городе Каттакургане на 200 мест.
Зарина Хакбердиева