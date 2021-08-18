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  • 18 август 2021 13:54
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В Джамбае задержали мужчину, который выращивал у себя в доме каннабис

В рамках «Месячника борьбы с преступностью» в Самарканде выявлен факт незаконного культивирования каннабиса. Сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, который в своем приусадебном участке в больших количествах выращивал коноплю.

 

В Джамбае задержали мужчину, который выращивал у себя в доме каннабис

 

 

Согласно оперативным данным Службы государственной безопасности Джамбайского района и УВД, 10 августа 2021 года был проведен осмотр дома жителя махалли «Алмазор» Джамбайского района С. И.

 

В ходе расследования было обнаружено 110 кустов растений, похожих на каннабис. Они были изъяты в качестве вещественного доказательства.


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