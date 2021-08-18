В Джамбае задержали мужчину, который выращивал у себя в доме каннабис

В рамках «Месячника борьбы с преступностью» в Самарканде выявлен факт незаконного культивирования каннабиса. Сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, который в своем приусадебном участке в больших количествах выращивал коноплю.

Согласно оперативным данным Службы государственной безопасности Джамбайского района и УВД, 10 августа 2021 года был проведен осмотр дома жителя махалли «Алмазор» Джамбайского района С. И.

В ходе расследования было обнаружено 110 кустов растений, похожих на каннабис. Они были изъяты в качестве вещественного доказательства.