Когда будут перенесены высоковольтные линии электропередач со школьной территории?





Общеобразовательная школа № 28, расположенная в махалле «Куйи Алгар» Ургутского района, была построена в 1985 году. В прошлом году, когда народная приемная Ургутского района изучала процесс подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в ряде социальных объектов, в том числе в школе № 28, выяснилось, что условия в школе не только не подходят для сезона, но и для всего учебного процесса.

-В школе не было полов, везде был бетон, который быстро впитывал влагу,-говорит Гулшода Нуриддинова, директор общеобразовательной школы № 28. –Здание находилось в аварийном состоянии, двери и оконные рамы просто рассохлись и пришли в негодное состояние, зимой мы их утепляли целлофаном, чтобы не продувало и ученики не заболели.

Администрация и коллектив учебного заведения неоднократно жаловались на эти проблемы руководителям секторов, ответственным лицам, которые приезжали со столицы и проводили выездные приемы граждан. Однако результата не было.

-Мы изучили обращение граждан и дали соответствующие рекомендации компетентным лицам и предприятиям, о текущем состоянии школы также было рассказано по областному телевидению,-рассказывает специалист Народной приемной Президента Ургутского района Олмос Чориев. –После этого в адресную программу инвестиционных проектов, реализуемых в 2021 году, был занесен капитальный ремонт учебного заведения. На строительство выделено 6 миллиардов 100 миллионов сумов.

На сегодняшний день строительные работы в школе завершены на 70 процентов. Также построено дополнительное помещение на 320 мест. В новом учебном году школьники будут учиться в современном здании, отвечающем требованиям сегодняшнего дня. Еще одна проблема, которая привлекла наше внимание во время съемок, - это прокладка высоковольтной линии электропередачи через центр детского спортивного поля. Ситуацию прокомментировал начальник отдела строительства районного управления электросетей Мансур Бойбеков.

-Недавно к нам поступило обращение о переносе линии электропередач на другое место, -говорит начальник. –Для этого нам нужны бетонные столбы и электропровода. Заявители должны обратиться в Центр госуслуг о предоставлении им необходимых материалов. Предприятие электрических сетей не может сделать это за свой счет, так как проект не занесен в государственную программу.

Дело находится на контроле Администрации президента. Народная приемная Президента Ургутского района в сентябре прошлого года давала в различные инстанции соответствующие рекомендации, проблема критически освещалась в СМИ. На наш взгляд, даже если речь идет о финансировании, будем надеяться на скорое решение вопроса.

Зарина Хакбердиева