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  • 17 август 2021 13:32
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В Самаркандской области произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, двое – госпитализированы

В Самаркандской области произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, двое – госпитализированы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные ГУБДД.

 

В Самаркандской области произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, двое – госпитализированы

 

Инцидент произошел 17 августа в 10:30 на 22-м километре автомобильной дороги 4Р-46, проходящей по территории Пастдаргомского района Самаркандской области. Водитель автомобиля Lacetti совершил столкновение с тремя транспортными средствами – "Ваз-21063", "Ваз-21011" и "Дамасом".

 

В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ-21011 скончался на месте происшествия от полученных травм. Еще двое узбекистанцев были госпитализированы. По данному факту проводится расследование.


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