В Самаркандской области произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, двое – госпитализированы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные ГУБДД.

Инцидент произошел 17 августа в 10:30 на 22-м километре автомобильной дороги 4Р-46, проходящей по территории Пастдаргомского района Самаркандской области. Водитель автомобиля Lacetti совершил столкновение с тремя транспортными средствами – "Ваз-21063", "Ваз-21011" и "Дамасом".

В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ-21011 скончался на месте происшествия от полученных травм. Еще двое узбекистанцев были госпитализированы. По данному факту проводится расследование.