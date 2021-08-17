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  • 17 август 2021 8:50
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Российские врачи обменялись опытом с самаркандцами

В настоящее время 627 пациентов с коронавирусом проходятлечение в распределительном центре Самарканда. За их здоровьем и лечением следят  более 120 врачей и медсестер. Недавно к ним присоединились и медицинские работники из Российской Федерации.

 

Российские врачи обменялись опытом с самаркандцами

 

Врачи во главе с реаниматологом Евгением Сырчиным, руководителем медицинского центра г. Уфа, ознакомились с работой своих самаркандских коллег по лечению пациентов, инфицированных COVID-19. Они обменялись опытом по оказанию медицинской помощи людям с разными штаммами коронавируса, лечению и работе по борьбе с осложнениями.

 

-Наши российские коллеги довольны условиями, созданными для пациентов в центре, обеспечением лекарствами и продуктами питания, - сказал глава Самаркандского медицинского объединения А.Бободжонов. -В частности, они признали, что использование современного медицинского оборудования помогает в короткие сроки восстановить здоровье пациентов, предотвратить пневмонию и другие осложнения.

 

Сегодня количество пациентов, поступающих в центр, значительно сократилось, а количество наших соотечественников, возвращающихся в свои семьи, растет. Это около 100 пациентов в день. Около 50 человек поступают с заболеванием. Стоит отметить, что ранее на полное выздоровление пациенту требовалось не менее 10-12 дней, а сейчас он выздоравливает за неделю. Конечно, наряду с поставками лекарств и медицинского оборудования немаловажным фактором является внимание населения к процессу вакцинации.


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