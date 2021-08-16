В Самарканде оперативники СГБ раскрыли мошеннические схемы продажи земли

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) раскрыли мошеннические схемы продажи земли в пяти областях страны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Ранее судимый частный предприниматель, проживающий в Самарканде, в сговоре со своим родственником, занимающимся адвокатской деятельностью, потребовал у покупателя 200 тысяч долларов за переоформление на его имя через своих знакомых в органах власти 1 гектара земли, выделенный ему для строительства теплицы на территории массива "Дустлик" Пастдаргомского района", – отметили в пресс-службе силового ведомства.

В ходе оперативного мероприятия они были задержаны при получении 190 тысяч долларов из запрошенной суммы.

Кроме того, сотрудники управления СГБ по Ферганской области задержали с поличным жителя Риштанского района при продаже 60 соток земли за 100 тысяч долларов. Как выяснилось в ходе следствия, данная земельная площадь была выделена в 2016 году решением хокима Риштанского района одному из фермерских хозяйств для налаживания садоводства.

Одно из должностных лиц Боботогского государственного лесного хозяйства в Сурхандарьинской области потребовало у иностранных инвесторов 40 тысяч долларов за оказание содействия в предоставлении им в аренду 4 тысяч гектаров земли данного лесного хозяйства, на которой выращиваются каврак и фисташки. Он был задержаны сотрудниками СГБ при получении в качестве аванса 20 тысяч долларов.

Как выяснилось, указанное должностное лицо намеревалось оформить документы, необходимые для предоставления в аренду данной земельной площади, через своих знакомых в Государственном комитете по лесному хозяйству.

Бывший специалист Андижанского городского филиала "Худудгазтаъминот" потребовал у гражданина, желающего заняться рыбоводством, 20 тысяч долларов взамен оказания содействия в выделении 2,3 гектара земли на территории Андижанского района.

Он был задержан с поличным при получении 18600 долларов из запрошенной суммы. В ходе доследственной проверки было установлено, что он должен был передать эти деньги бывшему специалисту Андижанского областного управления Палаты государственных кадастров, который в результате продолжения оперативного мероприятия также был задержан при получении 18600 долларов.

Житель Бухарского района 1976 года рождения, войдя в доверие гражданина, пообещал ему оказать через своих знакомых в районном хокимияте содействие в получении 20 соток земли и потребовал за услугу 8 тысяч долларов. В ходе оперативного мероприятия данный гражданин был задержан с поличным при получении запрошенной суммы.

В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.