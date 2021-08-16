» » » Скончался муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов. Траурные мероприятия пройдут в Самаркандской области
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  • 16 август 2021 0:18
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Скончался муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов. Траурные мероприятия пройдут в Самаркандской области

Скончался муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов. Траурные мероприятия пройдут в Самаркандской областиВ возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни скончался председатель управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов.

 

Траурные мероприятия и поминальная молитва пройдут 16 августа на его родине - в поселке Орлот Иштыханского района Самаркандской области в мечети «Эшони Темирхон Тура». Об этом сообщает Управление мусульман Узбекистана.

 

Ранее в управлении мусульман Узбекистана сообщали, что Алимов проходил лечение в одной из московских клиник от легочно-сосудистого заболевания.

 

Усмонхон Алимов родился в 1950 году в Иштыханском районе Самаркандской области. В 1987 году окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, а в 1989-1990 годах учился в университете Каравийин в Морокко.

 

В январе 2000 года был назначен муфтием Самаркандской области. С 2016 года был муфтием Узбекистана и председателем управления мусульман Узбекистана.


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