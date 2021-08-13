Почему уменьшилось количество людей в «манеже»?

На этот вопросответил Ахмаджон Бободжонов, руководитель Самаркандского городского медицинского объединения:

- В январе этого года началась работа по вовлечению населения в процесс вакцинации. На первом этапе составлялся список людей старше 65 лет в группе риска, затем учителей, врачей. После этого начались работы по вакцинации.

Нужно признаться, поначалу население приходило за вакциной с некоторым сомнением, некоторые даже отказывались. К лету, когда болезнь начала обостряться, потребность в вакцине резко возросла. Анализируя данные последних двух месяцев, можно сказать, что в распределительный центр в день поступало более сотен пациентов, но после массовой вакцинации количество пациентов снизилось.

На сегодняшний день количество больных, нуждающихся в амбулаторном лечении в этом центре, уменьшилось до 75 процентов. Как эксперт, а также исходя из моего опыта работы в центре, я могу сказать, что у вакцинированного населения болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.