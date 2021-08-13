» » » Почему уменьшилось количество людей в «манеже»?
﻿
  • 13 август 2021 14:55
  • 829

Почему уменьшилось количество людей в «манеже»?

На этот вопросответил Ахмаджон Бободжонов, руководитель Самаркандского городского медицинского объединения:

 

Почему уменьшилось количество людей в «манеже»?

 

 

- В январе этого года началась работа по вовлечению населения в процесс вакцинации. На первом этапе составлялся список людей старше 65 лет в группе риска, затем учителей, врачей. После этого начались работы по вакцинации.

 

Нужно признаться, поначалу население приходило за вакциной с некоторым сомнением, некоторые даже отказывались. К лету, когда болезнь начала обостряться, потребность в вакцине резко возросла. Анализируя данные последних двух месяцев, можно сказать, что в распределительный центр в день поступало более сотен пациентов, но после массовой вакцинации количество пациентов снизилось.

 

На сегодняшний день количество больных, нуждающихся в амбулаторном лечении в этом центре, уменьшилось до 75 процентов. Как эксперт, а также исходя из моего опыта работы в центре, я могу сказать, что у вакцинированного населения болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.


Похожие статьи:
﻿
Обязательно ли брать вакцину от коронавируса?

Обязательно ли брать вакцину от коронавируса?

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Ахмаджон Бободжонов: сегодня для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея.

Ахмаджон Бободжонов: сегодня для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея.

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде началась вакцинация препаратом «Спутник V»

В Самарканде началась вакцинация препаратом «Спутник V»

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Х.Мустафаев: в Самарканде вакцинировано 3,5% населения-это очень мало

Х.Мустафаев: в Самарканде вакцинировано 3,5% населения-это очень мало

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Вирус COVID-19 постепенно отступает?

Вирус COVID-19 постепенно отступает?

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика