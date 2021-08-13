В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против фальшивомонетчиков

В Алмазарском районе Ташкента и Нарпайском районе Самаркандской области были выявлены граждане, которые покупали мобильные телефоны за поддельные доллары. Об этом сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Реcпублики Узбекистан.

Сообщается, что в ходе предварительного следствия, проведенного Алмазарским районным отделением ведомства, выявлено, что гражданином К.К. в оборот были введены фальшивые доллары. Через интернет-магазин OLX он купил мобильный телефон iRhone 12Pro Max и заплатил продавцу фальшивые 1150 долларов.





Аналогичный случай выявлен также в Нарпайском районе Самаркандской области. Гражданин О.У. вместе с сообщниками приобрели два мобильных телефона Samsung A 21S по 2 миллиона сумов каждый. Вместо 4 миллионов сумов мошенники расплатились поддельными американскими купюрами в размере 400 долларов.





По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акного кодекса.