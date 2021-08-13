А давай покопаем здесь…

В городе Самарканде многие земляные работы проводятся несанкционированно. Как сообщает пресс- служба городского хокимията, в ходе проведенной инспекции выявлено немало таких фактов. Например, на улице Гиесиддина Жамшеда в результате несанкционированных земляных работ была повреждена водопроводная труба.

Без разрешительных документов велись раскопы на улице Шохруха Мирзо. Здесь строители для своих целей перегородили спецтехникой проезжую часть дороги.

По собственной инициативе земляные работы на улице Узбекистанской проводила еще одна строительная организация.

Меры наказания в отношении таких нарушителей довольно либеральные. Административный штраф и разъяснительная работа. По сути, пригрозили пальчиком.