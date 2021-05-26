В некоторых районах Самарканда ожидается отключение газа

С 13 августа с 8:00 до 14 августа 17:00 часов газоснабжение будет приостановлено в махаллях «Юксалиш», «Геология», «Гиесиддин Джамшид», «Кургонча», «Джуйи Чукур», «Богишамол», «Ходжа Дониер», «Оби Рахмат», «Кир», «Чилустин», «Богибаланд», «Хумо», «Ходжак Гонжойиш», «Мотрид», «Маърифат», «Гулобод», «Ходжакишлок», «Зарафшон», «Обод маскан» и территории реки «Зерафшан» (коттеджи), а также в массиве «Корасув».

В этот же день без газа также останутся махалли «Тараккиет», «Бозоржой», «Дахбед», «Навои», «Пахтаобод» Акдарьинского района, «Янгиобод», «Узбеккенти», «Корасув» в Самаркандском район .

Как сообщает пресс-служба ООО «Худудгаз Самарканд», отключения связаны с подготовкой к осенне-зимнему периоду.