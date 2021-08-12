Как решился вопрос матери-одиночки с кадастровым документом?

Чтобы оформить документы на право владения домом, оставшимся от дедушки, Озоде Баратовой потребовалось около двух месяцев. После неудачного замужества женщина вместе с сыном переехала в родительский дом. На протяжении десяти лет живет вместе с младшим братом и его семьей, осуществляя все коммунальные платежи, в том числе своевременную оплату налогов.





С пакетом документов Озода Баратова обратилась в Самаркандское областное отделение кадастрового агентства, откуда женщину направили в Центр государственных услуг для подачи заявления, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 мая 2018 года №370 «Об утверждении некоторых административных регламентов оказания государственных услуг в области архитектуры и строительства». Вопрос матери-одиночки решился в положительную сторону.

В установленном порядке кадастровыми инженерами Самаркандского городского отделения Государственной кадастровой палаты подготовлен кадастровый паспорт на имя покойного Абдувахидова Абдушукура, дедушки нашей заявительницы.

-В мае текущего года Озода Баратова с целью оформить дом и подготовить кадастровый документ обратилась в Центр госуслуг, -говорит Хуршед Хужанов, инженер Самаркандского городского отделения Государственной кадастровой палаты. По причине недостатка в перечне документов ее заявление дважды было закрыто. После этого она обратилась в Народную приемную Президента г. Самарканда, как раз в день моего дежурства. По поводу ее обращения наши специалисты выехали на место, детально изучили вопрос, для решения которого потребовалось 15 дней.

Кадастровая служба поспособствовала решению проблем с имуществом еще одной домовладелицы-Холдон Хазраткуловой из Джамбайского района. Пенсионерка владеет земельным участком площадью более восьми соток. Долгое время воевала с соседями из-за жилищного вопроса. Дело в том, что на протяжении многих лет дождевые воды с кровельной части соседского дома попадали во двор фигурантки, постепенно разрушая ее имущество. Договориться по хорошему не получилось, пришлось писать заявления в госинстанции.

-Когда я обратилась в районное отделение кадастровой палаты, мне пояснили, что данный вопрос не входит в компетенцию ведомства,-рассказывает Холдон Хазраткулова. На месте я получила от специалистов правовую консультацию и направилась в суд.

Всего с начала этого года в управление и его подразделения поступило 1576 заявок от физических и юридических лиц, в том числе 789 через виртуальную приемную и сайт Президента Республики Узбекистан. Из них 458 обращений были разрешены положительно, 1020 получили юридические объяснения, а 98-отклонены.

Зарина Хакбердиева