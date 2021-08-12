Куда везти ребенка с коронавирусом?

В последнее время родители часто задаются вопросом о том, где и как лечить детей от коронавируса, не все больницы их принимают. К сожалению, инфекция выявляется не только у взрослых-под ее прицелом оказываются и маленькие дети.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, в Самарканде в распределительном центре № 2 создано специальное отделение для лечения детей с диагнозом «коронавирус». В этом отделении к лечению детей привлекаются специалисты областного детского многопрофильного медицинского центра.

При обнаружении коронавируса у детей родители могут сначала проконсультироваться у своего участкового врача в территориальной поликлинике и, при необходимости, в распределительном центре.