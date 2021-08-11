Лоукостер «Bees Airline» осуществил первый рейс из Киева в Самарканд

UzReport.
В честь запуска регулярных рейсов состоялось торжественное мероприятие с традиционными танцами, блюдами национальной кухни, отражающими весь колорит узбекского народа. Также участникам презентовали туристический потенциал Самарканда, а посетители выразили намерение посетить Самарканд в ближайшее время вновь.
Отмечалось, что прямые рейсы по маршруту «Киев – Самарканд – Киев» стартуют уже с 30 августа.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю – по понедельникам в следующий временной период:
Из Киева в Самарканд:
- вылет: 15:35;
- прилет: 22:05.
Из Самарканда в Киев:
- вылет: 23:05;
- прилет: 02:35.