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  • 11 август 2021 23:56
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Лоукостер «Bees Airline» осуществил первый рейс из Киева в Самарканд

Лоукостер «Bees Airline» осуществил первый рейс из Киева в Самарканд

Украинский лоукостер авиакомпании «Bees Airline» совершил первый рейс из Киева в Самарканд. Об этом сообщает UzReport.

 

В честь запуска регулярных рейсов состоялось торжественное мероприятие с традиционными танцами, блюдами национальной кухни, отражающими весь колорит узбекского народа. Также участникам презентовали туристический потенциал Самарканда, а посетители выразили намерение посетить Самарканд в ближайшее время вновь.

 

Отмечалось, что прямые рейсы по маршруту «Киев – Самарканд – Киев» стартуют уже с 30 августа.

 

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю – по понедельникам в следующий временной период:

 

Из Киева в Самарканд:

- вылет: 15:35;

- прилет: 22:05.

 

Из Самарканда в Киев:

- вылет: 23:05;

- прилет: 02:35.

 

Лоукостер «Bees Airline» осуществил первый рейс из Киева в Самарканд

Лоукостер «Bees Airline» осуществил первый рейс из Киева в Самарканд

 



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