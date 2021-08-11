Визит министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в Самарканд

В Самарканд в рамках рабочего визита прибыла делегация во главе с министром труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Ширин Шоди Амонзодой. Днем ранее министр пребывала в городе Ташкенте, где были подписаны два соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран. Делегацию в городах Ташкент и Самарканд постоянно сопровождал первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Э.Мухитдинов.

Визит Ширин Шоди Амонзоды в Самарканде начался с посещения центра профессионального обучения КОICA. Министр ознакомилась с деятельностью центра, побывала в кабинетах лаборатории и гуманитарных предметов, побеседовала с обучающейся молодежью.

Стоит отметить, что Самаркандский центр был основан 5 лет назад, и каждый год центр привлекает сотни молодых людей, которые обучаются востребованным на рынке труда профессиям. Центр специализирован на подготовке специалистов по оказанию технических услуг автомобилям, сварочных и слесарных работ, электрике и электронике, информационным технологиям.

Таким образом, министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан была проинформирована о существующих условиях и возможностях центра профессионального обучения КОICA. Далее ее ожидала встреча с главой Самаркандской области. Эркинжон Турдимов отметил необходимость дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки специалистов.

В свою очередь, министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Ширин Амонзода рассказала о перспективах партнерских отношений, отметив, что народы двух стран, говорящие на двух языках, имеют общие интересы. Ширин Амонзода в ходе встречи предложила открыть десятидневные курсы по повышению квалификации и обмену опытом педагогов двух стран. В завершение мероприятия гостья вручила хокиму Самаркандской области памятный подарок.

После официального приема Ширин Амонзода посетила моноцентр по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» г. Самарканда. В настоящее время в центре готовят сварщиков, сантехников, водителей, электриков, работников автосервиса, парикмахеров, кондитеров и других. Всего в центре обучается около 250 человек.

Далее министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Ширин Амонзода ознакомилась с архитектурным наследием Самарканда-площадью Регистан. По завершении визита министр сообщила, что в будущем они будут работать над укреплением отношений и двустороннего сотрудничества.

Зарина Хакбердиева