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  • 11 август 2021 15:28
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Визит министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в Самарканд

В Самарканд в рамках рабочего визита прибыла делегация во главе с министром труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Ширин Шоди Амонзодой. Днем ранее министр пребывала в городе Ташкенте, где были подписаны два соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран. Делегацию в городах Ташкент и Самарканд постоянно сопровождал первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Э.Мухитдинов.

 


 

Визит Ширин Шоди Амонзоды в Самарканде начался с посещения центра профессионального обучения КОICA. Министр ознакомилась с деятельностью центра, побывала в кабинетах лаборатории и гуманитарных предметов, побеседовала с обучающейся молодежью.

 

 

Стоит отметить, что Самаркандский центр был основан 5 лет назад, и каждый год центр привлекает сотни молодых людей, которые обучаются востребованным на рынке труда профессиям. Центр специализирован на подготовке специалистов по оказанию технических услуг автомобилям, сварочных и слесарных работ, электрике и электронике, информационным технологиям.

 

Таким образом, министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан была проинформирована о существующих условиях и возможностях центра профессионального обучения КОICA. Далее ее ожидала встреча с главой Самаркандской области. Эркинжон Турдимов отметил необходимость дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки специалистов.

 

В свою очередь, министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Ширин Амонзода рассказала о перспективах партнерских отношений, отметив, что народы двух стран, говорящие на двух языках, имеют общие интересы. Ширин Амонзода в ходе встречи предложила открыть десятидневные курсы по повышению квалификации и обмену опытом педагогов двух стран. В завершение мероприятия гостья вручила хокиму Самаркандской области памятный подарок.

 

После официального приема Ширин Амонзода посетила моноцентр по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» г. Самарканда. В настоящее время в центре готовят сварщиков, сантехников, водителей, электриков, работников автосервиса, парикмахеров, кондитеров и других. Всего в центре обучается около 250 человек.

 

Далее министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Ширин Амонзода ознакомилась с архитектурным наследием Самарканда-площадью Регистан. По завершении визита министр сообщила, что в будущем они будут работать над укреплением отношений и двустороннего сотрудничества.

 

Зарина Хакбердиева


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