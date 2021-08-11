 Пожар в Самарканде-комментарии МЧС

Ранее мы сообщали, что в махалле «Найман» в Самарканде загорелись три дома. Воспламенение произошло сегодня, 11 августа. Сообщение о ЧП в дежурную часть Самаркандского управления по чрезвычайным ситуациям поступило в 10:32.

«На место происшествия мгновенно прибыли 3 пожарно-спасательных бригады (расстояние от пожарного депо до места возгорания составляло примерно 8 км). Пожар был ликвидирован в 11:03»,-прокомментировали инцидент в УЧС.

Также сообщается, что в результате пожара площадь возгорания первого дома составила 150 квадратных метров, соседнего дома-10 кв.метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара и размер материального ущерба выясняются. В целях предотвращения подобных происшествий МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.