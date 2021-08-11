Рекомендованы кандидаты в состав 7-й Самаркандской окружной избирательной комиссии

На сегодняшней сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов рассмотрен также вопрос о выдвижении кандидатов в члены Самаркандской окружной избирательной комиссии, проводящей выборы Президента Республики Узбекистан.

Депутаты решили сформировать состав комиссии из 21 человека из достойных представителей общественности и представить список для утверждения в Центральную избирательную комиссию.

Согласно Избирательному кодексу Республики Узбекистан, окружная избирательная комиссия по выборам Президента Республики Узбекистан образуется Центральной избирательной комиссией не менее чем за 70 дней до выборов в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 8-18 других членов комиссии.

Согласно законодательству, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательной палаты образуется Центральной избирательной комиссией, а окружная избирательная комиссия по выборам в областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов образуется соответствующей областной, Ташкентской городской избирательной комиссией – не менее чем за 70 дней до выборов в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 6-8 других членов комиссии.

Центральная избирательная комиссия принимает решение об образовании окружных избирательных комиссий до 15 августа 2021 года.