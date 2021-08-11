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  • 11 август 2021 9:37
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Между Самаркандом и Киевом возможно открытие нового авиарейса

Этот вопрособсуждался в ходе проходящей в Киеве встречи представителей Самаркандского областного управления туризма и спорта с ответственными лицами туристической сферы Украины.

 

Между Самаркандом и Киевом возможно открытие нового авиарейса

 

В рамках поездки, организованной с целью увеличения потока туристов из Украины в Узбекистан и популяризации туристического потенциала нашей страны, состоялась бизнес-встреча между заместителем начальника Самаркандского областного главного управления туризма и спорта Дилшодом Нарзикуловым и генеральным директором украинской туристической компании «Сenter» Светланой Виткивской.  

 

На встрече обсуждались новые перспективы сотрудничества, в том числе развитие MISE туризма.


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