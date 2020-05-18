В госучреждениях Самаркандской области выявлены хищения бюджетных средств на сумму 563 млн сумов

Агентство по противодействию коррупции выявило ряд случаев, связанных с нарушением требований законодательства в госучереждениях Самаркандской области. Об этом передает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, было установлено, что должностные лица Самаркандского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии растратили бюджетные средства на общую сумму 175 млн сумов путем необоснованного начисления отпускных по беременности и родам, больничных листов и трудовых книжек, а также надбавок.

Помимо этого, в Самаркандском городском родильном комплексе № 3 было расхищено 50 млн сумов, а в Нарпайском районном управлении благоустройства - 29 млн сумов бюджетных средств.

По результатам доследственной проверки, проведенной органами областного прокуратуры, по фактам хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса и по другим статьям.

В ходе исследований, проведенных агентством, было установлено, что в госучреждениях области были расхищены бюджетные средства на общую сумму 563 млн сумов.