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  • 9 август 2021 19:38
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Областной этап турнира по мини-футболу среди сотрудников кадастровой службы

В преддверии 30-летия независимости Республики Узбекистан среди сотрудников кадастровой службы прошел региональный этап турнира по мини-футболу. За первенство боролись 18 команд, состоящих из сотрудников межрегионального управления.

 


В соревновании приняли участие представители Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете Узбекистана, Самаркандского регионального управления и подразделения Государственной кадастровой палаты, а также Самаркандского аэрогеодезического предприятия.

 

Необходимо отметить, в Узбекистане регулярно проводятся различные мероприятия по популяризации спорта среди населения, особенно среди молодых людей. В частности, большое внимание уделяется приобщению молодёжи к содержательному проведению досуга, пропаганде здорового образа жизни. Прошедший турнир в минувшее воскресенье явный тому пример.

 

В первой половине дня команды приняли участие в отборочном турнире с первого раунда. По результатам 2-го и 3-го туров футбольного турнира Самаркандское областное отделение Кадастрового агентства заняло 3-е место. Второе место досталось Нарпайскому району.

 

Футбольной команде из Каттакургана предстоит защищать честь области на республиканском этапе турнира, так как работники кадастровой службы региона показали хороший результат и заняли первое место. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.

 

Зарина Хакбердиева


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