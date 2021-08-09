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  • 9 август 2021 10:48
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В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле

В Самаркандской области правоохранители обнаружили целое поле конопли, сообщает пресс-служба местного УВД.

 

В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле

 

 

Отмечается, что местный фермер успел посадить, вырастить, высушить, а также подготовить к использованию запрещенное растение. Поле обнаружили 7 августа в махалле «Алмазар» Джамбайского района.

 

Сотрудники правоохранительных органов в общей сложности обнаружили на поле 2160 кустов каннабиса, во дворе дома - еще свыше 500 высушенных кустов конопли, а на плите - около 100 граммов семян.

 

По данному факту проводится расследование, сообщает Кун.уз.


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