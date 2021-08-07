Эркинжон Турдимов поставил условие перед гражданкой, которая обратилась за помощью в ремонте своего дома

Хоким Самаркандской области Э.Турдимов вместе с официальными лицами областных ведомств и организаций, районных и городских хокимиятов обсудил вопросы по изучению обращений населения.

По имеющимся данным, в настоящее время количество обращений по области составляет почти 76 тысяч. Работа по обеспечению их исполнения не выполнена по отношению к 338 тысячам из них. Хоким области задал вопрос ответственным лицам о причинах этой ситуации.

Также отмечена неравномерная организация очных встреч представителей государственных органов с населением. В том числе, в Ургутском, Нурабадском, Каттакурганском районах и городе Каттакургане были организованы встречи руководителей с гражданами.

В видеоселекторном обсуждении приняли участие граждане, которые хотели обратиться со своими проблемами к хокиму области. Они обратились к главе региона из районных и городских студий.

Житель Нарпайского района обратился в телеграм-мессенджер хокима области с просьбой об оказании помощи в получении места на Мирабадском рынке. Из его обращения стало известно, что ему было выделено место на рынке, но гражданин остался недоволен этим и попросил ему выделить место в центре рынка. Ответственные лица, которые не решили данный вопрос своевременно, освобождены от должности.

Жительница Пастдаргомского района Лола живет одна в большом доме. Она попросила о помощи в осуществлении ремонта дома. На основе данной просьбы организацией профсоюзов области в ее дом были доставлены строительные материалы. Теперь Лола опа просит помочь с осуществлением ремонта.

Стало известно, что в доме имеется приусадебный участок, который не используется. Хоким области предложил хозяйке дома заняться приусадебным участком и посадить на пустующей земле различные культуры.

– Вы со своими родственниками приведите в порядок приусадебный участок, развивайте его, научитесь получать с него прибыль, а мы поможем вам с ремонтом, – сказал Э.Турдимов. – В целом, каждый гражданин должен уметь эффективно использовать существующие возможности, то есть должен научиться зарабатывать, используя свои навыки, приусадебный участок. Не зря говорят, что каждый должен действовать, трудиться, тогда и будет жить богато.

Женщине из Тайлакского района решено оказать помощь, построив у нее дома теплицу на основе субсидий. На месте решены вопросы по трудоустройству, ремонту внутренних дорог, созданию детских площадок.

В отношении должностных лиц, халатно относившихся к своим обязанностям, приняты дисциплинарные меры.