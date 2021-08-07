» » » 1022 абитуриента не приняли участие в тестах в Самарканде, 19-отстранены
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  • 7 август 2021 9:54
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1022 абитуриента не приняли участие в тестах в Самарканде, 19-отстранены

Вчера, 6 августа, тесты при поступлении в высшие учебные заведения Самарканда проходили в две смены на 5 открытых стадиона региона.

 

1022 абитуриента не приняли участие в тестах в Самарканде, 19-отстранены

 

По данным регионального отделения Государственного центра тестирования, 675 абитуриентов в 1-ю смену и 347 абитуриентов во 2-ю смену не участвовали в процессе тестирования.

 

Кроме того, во время вступительных экзаменов у 19 абитуриентов найдены шпаргалки и запрещенные предметы. Они не были допущены к экзаменам. Также возможности пройти тестовые испытания лишились 2 абитуриента из-за высокой температуры тела.

 

Абитуриенты могут узнать свои баллы на следующий день после экзамена на сайте my.dtm.uz.


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