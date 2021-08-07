1022 абитуриента не приняли участие в тестах в Самарканде, 19-отстранены

Вчера, 6 августа, тесты при поступлении в высшие учебные заведения Самарканда проходили в две смены на 5 открытых стадиона региона.

По данным регионального отделения Государственного центра тестирования, 675 абитуриентов в 1-ю смену и 347 абитуриентов во 2-ю смену не участвовали в процессе тестирования.

Кроме того, во время вступительных экзаменов у 19 абитуриентов найдены шпаргалки и запрещенные предметы. Они не были допущены к экзаменам. Также возможности пройти тестовые испытания лишились 2 абитуриента из-за высокой температуры тела.

Абитуриенты могут узнать свои баллы на следующий день после экзамена на сайте my.dtm.uz.