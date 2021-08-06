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  • 6 август 2021 18:09
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Арестован преподаватель вуза за взятку

Преподаватель Самаркандского государственного архитектурно-строительного института задержан с вещественными доказательствами во время заключения сделки. Ранее он обещал 33-летней жительнице Пастдаргомского района помочь в поступлении в  данный вуз. За услугу мужчина требовал 4000 долларов.
 

Арестован преподаватель вуза за взятку

 

12 июля женщина обратилась в ГОВД Самарканда с заявлением, в котором она просила принять законные меры в отношении человека, представившегося преподавателем института.

Мошенника задержали в ходе специальной операции на проспекте Алишера Навои в Самарканде. Он был арестован при получении от заявителя 1800 долларов. Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.

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