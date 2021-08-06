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  • 6 август 2021 13:57
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В Самарканде будет создана Школа наездников при Нацвардии

Такое решениеследует из Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло».

 

В Самарканде будет создана Школа наездников при Нацвардии

 

 

Специализированные детско-юношеские конноспортивные школы (Школы наездников) откроютсяв Республике Каракалпакстан, областях и городе ТашкентеДанные спортивно-образовательные учреждения войдут в систему Национальной гвардии

   

Согласно постановлению, Школы наездников начнут свою деятельность с 1 марта 2022 года. Также внедряется система подготовки в них спортсменов, имеющих разряды и ранги, на основе государственного заказа.

 

Школы наездников будут состоять из:

манежа открытого и закрытого типа (включая боевой манеж) для проведения учебных занятий и соревнований, конюшни, земельной площади для формирования кормовой базы, бочек для хранения воды, склада, места для хранения люцерны, места для выгула лошадей (шагалки);

 

трибуны для зрителей, комнат для тренеров и медицинских работников, раздевалок, тренажерного зала, помещений для хранения спортивного инвентаря, снаряжения, одежды и экипировки.

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