В Самарканде сдают вступительные тесты по системе “Examus”

Тестовые испытания для поступления в бакалавриат Международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде проводятся по онлайн-прокторинговой системе "Examus”. Об этом сообщает Уза.

Система "Examus” основана на искусственном интеллекте и считается мониторинговой системой, выявляющей запрещенные действия во время экзамена. Наблюдение осуществляется через аудио-, видеозаписи и за счет записывающего экрана рабочего стола компьютера.

По сведениям приемной комиссии университета, в текущем году документы сдали свыше тысячи человек. В университет принимают на шесть направлений, есть четыре совместных образовательных направления, организованных совместно с вузами России и Македонии.

Тестовые испытания в установленным порядке в один день сдают 250, а за один заход – 50 человек.

- Прием в университет основан на международном опыте и проходит отдельно, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии университета Феруз Нуров. - Тестовые испытания проходят с участием зарубежных специалистов. Систему "Examus” до нас использовали в ведущих университетах США, европейских стран, России и Казахстана. Мы хотим обеспечить открытость, прозрачность и справедливость во время сдачи вступительных экзаменов. И самое важное - абитуриент, сдавший экзамен, сразу узнает, сколько набрал баллов. Сведения о принятых на учебу объявляют после завершения тестовых испытаний.

Тестовые испытания в университете предназначены только для граждан нашей страны. Они сдают тесты по истории и географии на английском языке и по государственному языку - на узбекском языке. Иностранные абитуриенты сдают онлайн-экзамены в установленном порядке.





Родители и близкие ожидают абитуриентов в университетском саду.