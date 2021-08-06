В Самарканде сдают вступительные тесты по системе “Examus”

Тестовые испытания для поступления в бакалавриат Международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде проводятся по онлайн-прокторинговой системе "Examus”. Об этом сообщает Уза.
Система "Examus” основана на искусственном интеллекте и считается мониторинговой системой, выявляющей запрещенные действия во время экзамена. Наблюдение осуществляется через аудио-, видеозаписи и за счет записывающего экрана рабочего стола компьютера.
По сведениям приемной комиссии университета, в текущем году документы сдали свыше тысячи человек. В университет принимают на шесть направлений, есть четыре совместных образовательных направления, организованных совместно с вузами России и Македонии.
Тестовые испытания в установленным порядке в один день сдают 250, а за один заход – 50 человек.
Тестовые испытания в университете предназначены только
для граждан нашей страны. Они сдают тесты по истории и географии на английском
языке и по государственному языку - на узбекском языке. Иностранные абитуриенты
сдают онлайн-экзамены в установленном порядке.
Родители и близкие ожидают абитуриентов в университетском саду.