Обязательно ли брать вакцину от коронавируса?

Уже несколько месяцев подряд в Самаркандской области, как и по всей стране, проходит кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Если в начале массовой иммунизации большинство людей просто не хотели получать прививку или сомневались в выборе вакцины, то последние пару дней наблюдается рост числа добровольцев, желающих защитить свой организм.





Начиная с первого апреля, с момента вакцинации, в городе Самарканде привито 60 тысяч человек. Это всего лишь 17% от численности населения, подсчитали эксперты. Со второго августа в стране, согласно законодательству, объявлена обязательная профилактическая вакцинация от Covid-19 для некоторых групп населения. С учетом этого за последние три дня прививку получили около 12 тысяч человек. Большинство горожан сегодня отдают предпочтение недавно поступившей американской вакцине Moderna.

На сегодняшний день самаркандцы получают четыре типа вакцин-узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAС2001, индийскую AstraZeneca, "Спутник V" российского производства и американскую вакцину Moderna. На первом этапе Самаркандская область получила 275 520 доз последней вакцины. Пункты иммунизации созданы в одиннадцати семейных поликлиниках, а с недавних пор они также открылись на территории крупных рынков, торговых центров и других популярных общественных мест.

На примере семейной поликлиники №12, которая обслуживает свыше 43 тысяч человек, можно сказать, что в медучреждении в день прививку получают в среднем 600 человек. По словам главного врача поликлиники, люди постепенно начинают осознавать всю серьезность ситуации, более ответственно подходить к своему здоровью и близких им людей.

Перед вакцинацией обязательно нужно пройти медицинское обследование. Чтобы вакцинация от коронавируса была эффективной и без каких-либо негативных реакций, к ней следует подготовиться, соблюдая некоторые правила и запреты. По словам врачей-эпидемиологов, если человек переболел ковидом, он может получить прививку через 3-6 месяцев в зависимости от степени тяжести заболевания.

Как мы ранее говорили, самаркандцы могут получить вакцину не только у себя в поликлинике, но и в супермаркетах и на рынках. Так, к примеру, один из густонаселенных рынков региона-Сиабский базар. Как признаются сами медики, желающих взять прививку совсем немного. Продавцы и обслуживающий персонал не спешат прививаться от коронавируса. Многие опасаются делать прививку из-за слухов о последствиях вакцинации.

К сожалению, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области растет с каждым разом. В день количество больных достигает до ста человек. Согласно последним данным статистики, число подтвержденных случаев составляет 8369.

На фоне сложившейся ситуации на базе Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья создан сайт samses.uz. Теперь жители Самарканда, сдавшие ПЦР-тест на коронавирус в центре, могут воспользоваться электронной платформой и узнать его результаты онлайн. Это в свою очередь предотвращает массовое скопление людей у здания областного управления СЭС, а также уменьшает риск заражения коронавирусом. На сайте также есть ответы на актуальные вопросы о коронавирусе.

Зарина Хакбердиева