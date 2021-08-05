Самаркандцы получат солнечную энергию уже в октябре 2021 года

В Нурабадском районе Самаркандской области набирает обороты строительство солнечной фотоэлектирческой станции мощностью 100 МВт.

Объект возводится при участии французской компании "Total Eren S.A.” Уже завершены мероприятия по прокладке дорог к станции, выравниванию территории и другие подготовительные работы. На объекте работают около 200 специалистов и рабочих. Начата поставка оборудования по преобразованию солнечной энергии в электрическую. Уже доставлено 50 контейнеров технологического оборудования.

Первая мощности новой станции к энергосистеме области будут подключены в конце октября текущего года. Полная сдача солнечной электростанции запланирована на декабрь текущего года.

Отмечается, что со сдачей новых мощностей, будет производится 260 миллионов киловатт часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 76 миллионов кубических метров газа. Стоимость станции составляет 100 млн. долларов США и полностью финансируется за счет французской компании "Total Eren SA”. Территория станции занимает 353 гектара.