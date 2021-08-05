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  • 5 август 2021 16:47
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Самаркандцы получат солнечную энергию уже в октябре 2021 года

В Нурабадском районе Самаркандской области набирает обороты строительство солнечной фотоэлектирческой станции мощностью 100 МВт.

 

 

 

Объект возводится при участии французской компании "Total Eren S.A.”  Уже завершены мероприятия по прокладке дорог к станции, выравниванию территории и другие подготовительные работы. На объекте работают около 200 специалистов и рабочих. Начата поставка оборудования по преобразованию солнечной энергии в электрическую.  Уже доставлено 50 контейнеров технологического оборудования. 

 

 

 

Первая мощности новой станции к энергосистеме области будут подключены в конце октября текущего года. Полная сдача солнечной электростанции запланирована на декабрь текущего года.

 

Отмечается, что со сдачей новых мощностей, будет производится 260 миллионов киловатт часов электроэнергии в год.   Это позволит сэкономить 76 миллионов кубических метров газа.  Стоимость станции составляет 100 млн. долларов США и полностью финансируется за счет французской компании "Total Eren SA”. Территория станции занимает  353 гектара.

 


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