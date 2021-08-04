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  • 4 август 2021 14:53
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В Самарканде будут готовить магистров музейного дела

Международный университет туризма «Шёлковый путь» в Самарканде совместно с Фондом развития культуры и искусства запускает международную магистерскую программу «Masters in Museum Studies» - «Магистр в области музейного дела».

 

В Самарканде будут готовить магистров музейного дела

 

«Masters in Museum Studies» является первой образовательным программой, разработанной известнейшими мировыми кураторами в области искусства и музееведения.Целью учебной программы является восполнение недостатка специалистов в области управления музеев, выставок и мировых экспозиций.

 

Программа ориентирована на профессиональную подготовку поколения музееведов в соответствии с международными стандартами и требованиями, сообщает туристический сайт Самтур.уз.

 

В рамках программы «Masters in Museum Studies» при поддержке Фонда развития искусства и культуры в Узбекистан привлечены лучшие эксперты в области управления музеями, организации выставок, проведения аукционов, а также изучения специфики авторского права в области искусства.


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