В Самарканде будут готовить магистров музейного дела

Международный университет туризма «Шёлковый путь» в Самарканде совместно с Фондом развития культуры и искусства запускает международную магистерскую программу «Masters in Museum Studies» - «Магистр в области музейного дела».

«Masters in Museum Studies» является первой образовательным программой, разработанной известнейшими мировыми кураторами в области искусства и музееведения.Целью учебной программы является восполнение недостатка специалистов в области управления музеев, выставок и мировых экспозиций.

Программа ориентирована на профессиональную подготовку поколения музееведов в соответствии с международными стандартами и требованиями, сообщает туристический сайт Самтур.уз.

В рамках программы «Masters in Museum Studies» при поддержке Фонда развития искусства и культуры в Узбекистан привлечены лучшие эксперты в области управления музеями, организации выставок, проведения аукционов, а также изучения специфики авторского права в области искусства.