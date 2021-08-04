Почему растёт статистика семейных разводов?

В чем причины разводов с этим вопросом мы обратились к председателю городского суда по гражданским делам Тулкину Усмонову.





О чём говорят цифры?

В первом полугодии этого года Самаркандский городской суд по гражданским делам рассмотрел 689 дел по семейным разводам, 410 из них были удовлетворены, 20 - прекращены. Если обратиться к статистическим данным прошлого года, то в первом полугодии 2020 года судом было рассмотрено 530 дел, из которых 407 удовлетворены, 30 прекращены. В этом году на 159 дел рассмотрено больше.

Эти данные говорят о том, что количество семей, находящихся на грани развода, с каждым годом увеличивается. Причины? Алкоголизм, женщины, работающие за границей, жестокое обращение свекрови, сексуальная неудовлетворенность...

Часто в суды поступают заявления от женщин, чьи мужья злоупотребляют алкогольными напитками. У них есть профессия, но всё нажитое тратится на выпивку. Женщина обычно терпит, но рано или поздно её терпение лопается и она приходит с заявлением в суд. Её можно понять, потому что она тоже хочет жить счастливо, рядом с любящим надежным человеком.

- Знаете, самое печальное в современном обществе - это потеря чести и достоинства, - говорит Т.Усмонов. - Мужчины измельчали, перестали быть опорой, поддержкой и кормильцами в семье. На днях я рассмотрел дело одной семейной пары, где муж хотел лишить женщину материнства. В зале суда он предложил посмотреть видео, где его жена изменяет ему с другом. Без стыда он продемонстрировал на всеобщее обозрение интимное видео жены. Выслушав молодого человека, который признался, что тоже изменял жене, выяснилось, что это подставное видео, сделанное в сговоре с другом. Я уверен, что женщина никогда не будет изменять мужчине, если будет окружена заботой, любовью и надежным тылом. Женщину не лишили материнства, но, в отношении её мужа и «друга» возбуждено уголовное дело.

Сейчас появилось новое веяние в современном обществе – мужчины стали отправлять женщин на заработки за рубеж. Некоторые этим даже хвастаются. И неважно, чем занимается там женщина, главное - присылает деньги с расчетом на ежедневные нужды семьи и будущее детей. Были случаи, когда женщина приезжает, а у мужчины вдруг просыпается мужская гордость, и он падает на развод. Интересно, где была эта гордость, когда мужчина отправлял жену на заработки и на её деньги кормил себя и детей? Последние страдают больше всего, испытывая психологический стресс.

Меняется время и вместе с ним – люди. Если раньше женщины стеснялись говорить о сексуальной неудовлетворенности, то сейчас на бракоразводных процессах они открыто говорят об этом. Это тоже частая причина распада браков.

Махалля не примиряет семьи

По сравнению с прошлым годом, в текущем году количество примирившихся семей уменьшилось на десять.

- Интересы государства заключаются в том, чтобы минимизировать разводы, но это не должно ущемлять конституционные права граждан на частную жизнь, - поясняет председатель суда. – Наличие бюрократии в бракоразводном процессе мешает жизни супругов. В последние годы в качестве обязательного документа "внедрили” заключение от представителей управления по поддержке махалли и семьи. Для его получения нужно присутствие обоих супругов, но это практически невозможно. В период развода супруги обычно не желают видеться, тем более общаться. Потеряв надежду на получение заключения, они обращаются в суд.

Для примирения сторон нами даются сроки от трех до шести месяцев, но практика показала, что это время не помогает примирить стороны, и в большинстве случаев брак распадается. Когда мы спрашиваем, о том, пыталась ли махалля примирить вас, в большинстве случаев слышим: «НЕТ».

"Мне кажется, управления занятости, общественность, махалля должны серьезнее относиться к проблемам занятости населения, интересоваться материальными сложностями в семьях, принимать решения по устранению проблем. Каждый должен чувствовать ответственность за судьбы людей и приложить максимум усилий, чтобы сохранить союз двух людей”, - в заключение отметил Т. Усмонов.