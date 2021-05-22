» » » В Самарканде столкнулись Nexia-3 и Isuzu: есть погибшие
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  • 4 август 2021 11:28
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В Самарканде столкнулись Nexia-3 и Isuzu: есть погибшие

Подробности аварии со смертельном исходом обсудили в одном из махаллинских сходов граждан в Булунгурском районе Самаркандской области.

 

В Самарканде столкнулись Nexia-3 и Isuzu: есть погибшие

 

 

В ходе разъяснительной беседы с местными жителями выяснилось, что авария произошла 18 мая в 00:30 на 16-м километре внутренней трассы 4-R47, проходящей по территории махалли «Кичик Килдон»

 

28-летний водитель «Нексии-3», передвигаясь по направлению Мингчинор –Килдон, на скорости наехал на грузовик Isuzu. Он ехал по встречной полосе.

 

В Самарканде столкнулись Nexia-3 и Isuzu: есть погибшие

 

 

В результате аварии водитель Nexia-3 получил серьезные травмы и скончался на месте, а 25-летний водитель Isuzu госпитализирован в районное медицинское объединение.


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