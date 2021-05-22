В Самарканде столкнулись Nexia-3 и Isuzu: есть погибшие

Подробности аварии со смертельном исходом обсудили в одном из махаллинских сходов граждан в Булунгурском районе Самаркандской области.

В ходе разъяснительной беседы с местными жителями выяснилось, что авария произошла 18 мая в 00:30 на 16-м километре внутренней трассы 4-R47, проходящей по территории махалли «Кичик Килдон»

28-летний водитель «Нексии-3», передвигаясь по направлению Мингчинор –Килдон, на скорости наехал на грузовик Isuzu. Он ехал по встречной полосе.

В результате аварии водитель Nexia-3 получил серьезные травмы и скончался на месте, а 25-летний водитель Isuzu госпитализирован в районное медицинское объединение.