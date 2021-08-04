В Самарканде с 5 августа перекроют улицы из-за вступительных экзаменов в вузы

В Самарканде с 5 по 14 августа с 06:00 до 20:00 из-за проведения вступительных экзаменов в высшие учебные заведения закроют ряд улиц, сообщает пресс-служба хокимията Самарканда, основываясь на решение городского хокимията.

Ограничение движения автотранспортных средств ожидается:

- от пересечения улицы Туркестан с колледжем туризма до 5-го микрорайона;

- от пересечения улиц Умид в поселке Кимегарлар и Зиёлилар до площади Дворца культуры;

- от пересечения улиц Ислохот и Рудаки до входа на стадион «Локомотив» и на улицу Гагарина;

- от улицы Депо до входа на стадион «Локомотив»;