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  • 4 август 2021 11:01
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В Самарканде с 5 августа перекроют улицы из-за вступительных экзаменов в вузы

В Самарканде с 5 по 14 августа с 06:00 до 20:00 из-за проведения вступительных экзаменов в высшие учебные заведения закроют ряд улиц, сообщает пресс-служба хокимията Самарканда, основываясь на решение городского хокимията.

 

В Самарканде с 5 августа перекроют улицы из-за вступительных экзаменов в вузы

 

Ограничение движения автотранспортных средств ожидается:

 

- от пересечения улицы Туркестан с колледжем туризма до 5-го микрорайона;

 

- от пересечения улиц Умид в поселке Кимегарлар  и Зиёлилар до площади Дворца культуры;

 

- от пересечения улиц Ислохот и Рудаки до входа на стадион «Локомотив» и на улицу Гагарина;

 

- от улицы Депо до входа на стадион «Локомотив»;


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