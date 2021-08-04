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  • 4 август 2021 8:46
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Теперь жители Самарканда могут узнать результаты теста-ПЦР онлайн

Такая возможность стала доступной благодаря созданной электронной платформе samses.uz на базе Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

 

Теперь жители Самарканда могут узнать результаты теста-ПЦР онлайн

 

Граждане, сдавшие ПЦР-тест на коронавирус в центре, могут воспользоваться созданным сайтом и узнать его результаты. Это в свою очередь предотвращает массовое скопление людей у здания областного управления СЭС, а также уменьшает риск заражения коронавирусом.

 

На сайте также есть ответы на актуальные вопросы о коронавирусе.


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