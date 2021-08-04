Теперь жители Самарканда могут узнать результаты теста-ПЦР онлайн

Такая возможность стала доступной благодаря созданной электронной платформе samses.uz на базе Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Граждане, сдавшие ПЦР-тест на коронавирус в центре, могут воспользоваться созданным сайтом и узнать его результаты. Это в свою очередь предотвращает массовое скопление людей у здания областного управления СЭС, а также уменьшает риск заражения коронавирусом.

На сайте также есть ответы на актуальные вопросы о коронавирусе.