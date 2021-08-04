В Самарканд привезли американскую вакцину, кто может ее получить?

Недавно в Узбекистан из США было импортировано 3 миллиона 60 доз вакцины от коронавируса американского производства Moderna Moderna.

Вакцина в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX безвозмездна была доставлена в Узбекистан специальным рейсом из Алабамы, США.

Эффективность этого препарата более 94%, курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в один месяц.

275 520 доз вакцины доставлены в Самарканд и распределены во все центры вакцинации области, сообщает пресс-служба областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

Все люди старше 18 лет, которые могут быть вакцинированы, вправе использовать эту вакцину, а также другие вакцины, импортируемые в страну.