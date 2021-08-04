» » » В Самарканд привезли американскую вакцину, кто может ее получить?
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  • 4 август 2021 8:27
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В Самарканд привезли американскую вакцину, кто может ее получить?

Недавно в Узбекистан из США было импортировано 3 миллиона 60 доз вакцины от коронавируса американского производства Moderna Moderna.

 

 

В Самарканд привезли американскую вакцину, кто может ее получить?

 

 

Вакцина в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX безвозмездна была доставлена в Узбекистан специальным рейсом из Алабамы, США.

 

Эффективность этого препарата более 94%, курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в один месяц.

 

275 520 доз вакцины доставлены в Самарканд и распределены во все центры вакцинации области, сообщает пресс-служба областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

 

Все люди старше 18 лет, которые могут быть вакцинированы, вправе использовать эту вакцину, а также другие вакцины, импортируемые в страну.


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