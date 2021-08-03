В Самарканде в результате установки нового газового счетчика сгорело три дома

72-летняя Саида Сатторова третью неделю вынуждена ночевать в школьном саду под открытом небом. Вместе с сыном и внуками они разместились на территории общеобразовательной школы №3 в Самарканде. Причиной этому стал пожар, возникший 9 июля в результате установки нового газового счетчика.





В то утро домовладельцев предупредили о том, что придут сварщики и установят «умный» счетчик с подключением к системе АСКУГ. Пенсионерка рассказывает, что процесс установки изначально был неправильным. Со стороны подрядчика не были предусмотрены противопожарные меры-при отключении газа в контрольном кранике в трубах была утечка природного газа. Когда сварщики начали разрезать газопровод, вспыхнул небольшой огонь.

За 25 минут с лишним времени пламя охватило почти весь дом, вначале загорелся магазин, рядом с которым устанавливался газовый прибор. Моментально огонь начал охватывать все больше жилой площади и переходить в соседские дома. В результате происшествия горела бытовая техника и имущество на площади 100 квадратных метров.

Установкой газового счетчика в семье Сатторовых в тот день занимались работники ООО «Марокандгазсчётчиксервис», функционирующее с 2008 года. Фирма через тендер получила возможность заниматься установкой умных газовых счетчиков в домах. Руководитель предприятия Шахобиддин Ширинов, осознавая свою вину, признается, что размер нанесенного ущерба очень большой, примерно около одного миллиарда сумов. Он не в состоянии его возместить, но по мере возможности поможет восстановить сгоревший дом.

На место ЧП также прибыл директор газового филиала «Худудгаз Самарканд» Олим Исакулов. По его мнению, основная часть материального ущерба должна быть покрыта за счет подрядчика.

Как заверили газовики, в ближайшие два месяца дом Саиды Сатторовой будет полностью восстановлен.

Зарина Хакбердиева