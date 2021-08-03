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  • 3 август 2021 12:46
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Стали известны места в Самарканде, где будут проходить тестовые испытания

Государственный центр тестирования обнародовал информацию о стадионах и парках, в которых пройдут тестовые испытания.

 

Согласно данным, опубликованным на сайте ГЦТ, вступительные тестовые испытания в бакалавриат высших учебных заведений Самаркандской области на 2020/2021 учебный год пройдут в пяти локациях, главным образом-на открытых стадионах региона.

 

Стали известны места в Самарканде, где будут проходить тестовые испытания


 

В частности, абитуриенты 1-40 групп будут сдавать экзамены в футбольном стадионе "Локомотив", расположенном по улице Депо, 79.

 

Стали известны места в Самарканде, где будут проходить тестовые испытания


 

Также тестовые испытания пройдут на территории Самаркандской ДЮСШ № 2 (массив Сартепо, улица Туркестан, 105)-41-76 группы, футбольном стадионе "Нурафшон" (г.Самарканд, поселок Кимегарлар)- 77-108.

 

Стали известны места в Самарканде, где будут проходить тестовые испытания


 

В Самаркандской районной детско-юношеской спортивной школе-109-140 группы (Самаркандский район, МСГ «Рустам»), а также на стадионе ДЮСШ в Джамбайском районе- 141-180 группы.

 

Стали известны места в Самарканде, где будут проходить тестовые испытания


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