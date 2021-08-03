В Самарканде задержана спортсменка, продавшая четырехдневного ребенка за 2500 долларов

Самаркандский суд по уголовным делам приговорил 25-летнюю спортсменку к 4,5 годам лишения свободы. Судебные приставы осудили ее за продажу своего 4-дневного ребенка за 2500 долларов. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Верховного суда Азиз Обидов в Telegram-канале.

Установлено, что у 6-кратной чемпионки Узбекистана родился ребенок в результате романтических отношений с молодым человеком во время тренировок. После рождения младенца, девушка с помощью подруги решила от него избавиться. Спортсменку задержали в момент получения денег в результате сделки с потенциальным покупателем.

Суд над девушкой проходил под председательством судьи по уголовным делам города Самарканда Джонибека Раупова. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса.