5000 долларов с целью «уладить дело»

Такую сумму предложили сотруднику правоохранительных органов братья, которые занимались продажей поддельных результатов теста на COVID-19 в Самарканде.

Факт фальсификации был выявлен в Тайлакском районе в ходе экстренного мероприятия оперативников Управления по обеспечению безопасного туризма УВД Самаркандской области. 30 июля 2021 года в момент получения 180000 сумов за поддельную справку был задержан Х.Д. (1990 г.р.), житель махалли «Имом Восе» города Самарканда.

В процесс оформления административного протокола вмешался брат мошенника. С целью «уладить дело» он предложил оперативнику 5000 долларов в качестве взятки в обмен на отказ от оформления дела и положительное решение.

Несмотря на предупреждение сотрудника о том, что предложение взятки приведет к возбуждению уголовного дела по статье 211 Уголовного кодекса и привлечению к ответственности, братья настаивали на своем. Оперативник сообщил о ситуации начальнику РОВД.

По данному делу прокуратурой Самарканда возбуждено уголовное дело по статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.