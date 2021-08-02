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  • 2 август 2021 16:11
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5000 долларов с целью «уладить дело»

Такую сумму предложили сотруднику правоохранительных органов братья, которые занимались продажей поддельных результатов теста на COVID-19 в Самарканде.

 

5000 долларов с целью «уладить дело»

 

Факт фальсификации был выявлен в Тайлакском районе в ходе экстренного мероприятия оперативников Управления по обеспечению безопасного туризма УВД Самаркандской области. 30 июля 2021 года в момент получения 180000 сумов за поддельную справку был задержан Х.Д. (1990 г.р.), житель махалли «Имом Восе» города Самарканда.

 

В процесс оформления административного протокола вмешался брат мошенника. С целью «уладить дело» он предложил оперативнику 5000 долларов в качестве взятки в обмен на отказ от оформления дела и положительное решение.

 

Несмотря на предупреждение сотрудника о том, что предложение взятки приведет к возбуждению уголовного дела по статье 211 Уголовного кодекса и привлечению к ответственности, братья настаивали на своем. Оперативник сообщил о ситуации начальнику РОВД.

 

По данному делу прокуратурой Самарканда возбуждено уголовное дело по статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.


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