В этом году в Самарканде субсидии на жилье получат 772 человека

Джафар Мустафаев-преподаватель философии в Самаркандском институте экономики и сервиса. Женат, отец двоих детей. Ежедневно добираться из района на работу было сложно, все 12 лет вместе с семьей приходилось жить на съемной квартире.
После этого Джафар Мустафаев обратился в Народную приемную президента в городе Самарканде. Заведующий и специалисты Народной приемной, изучив социальное положение заявителя, помогли ему получить государственную субсидию в размере 340 миллионов сумов.
Согласно данным, за первые семь месяцев текущего года в Народную приемную города поступило 800 заявок, 47 из которых касались жилищного обеспечения.
Известно, что в целях оказания социальной поддержки населению Постановлением Кабинета Министров от 25 марта 2020 года № 182 «Об утверждении Положения о порядке выплаты субсидии гражданам на приобретение жилья» предусмотрены субсидии гражданам.
В частности, в соответствии с утвержденной целевой программой по городу Самарканд на 2021 год планируется выплатить субсидии 772 гражданам. Согласно анализу, количество поданных заявок превысило 2500.
По данным Самаркандского областного управления Агентства госуслуг, согласно заключению городской комиссии по отбору соискателей субсидии, количество граждан, получивших положительный результат, сегодня составило 772 человека.
На данный момент по рекомендации городской комиссии подача заявок на субсидию приостановлена.
Зарина Хакбердиева