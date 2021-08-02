» » » При получении 2700 долларов задержан обещавший поступление в вуз
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  • 2 август 2021 11:43
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При получении 2700 долларов задержан обещавший поступление в вуз

В Иштыханском районе арестован мужчина, обещавший поступление в высшее учебное заведение. Об этом сообщает Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
 

При получении 2700 долларов задержан обещавший поступление в вуз

 

В ходе предварительного следствия, проведенного Иштыханским районным отделением управления при Генпрокуратуре, гражданин Р.Б. задержан при получении 2700 долларов. Через своих знакомых он обещал помочь в поступлении в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статьям 28, 211 (взяточничество) УК РУз.

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