При получении 2700 долларов задержан обещавший поступление в вуз

В Иштыханском районе арестован мужчина, обещавший поступление в высшее учебное заведение. Об этом сообщает Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

В ходе предварительного следствия, проведенного Иштыханским районным отделением управления при Генпрокуратуре, гражданин Р.Б. задержан при получении 2700 долларов. Через своих знакомых он обещал помочь в поступлении в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.





Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статьям 28, 211 (взяточничество) УК РУз.